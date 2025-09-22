10eLotto fortunato a Mazara e ad Alcamo

Sicilia e Provincia di Trapani protagoniste con il 10eLotto. Nelle ultime due estrazioni, come riporta Agipronews, centrata una vincita totale di 36.750 euro. A Mazara del Vallo premio da 20mila euro grazie ad un 9 giocato in una tabaccheria di via Salemi, colpo più alto del weekend. Mentre ad Alcamo sono stati vinti 5.500 euro con un 7 Oro in un punto di via Gaetano Martino. Vincita anche a Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento, con 11.250 euro incassati grazie ad un 6 Oro giocato in viale Gramsci. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,84 miliardi da inizio anno.