10eLotto fortunato a Mazara e ad Alcamo

redazione

10eLotto fortunato a Mazara e ad Alcamo

Condividi su:

lunedì 22 Settembre 2025 - 12:06

Sicilia e Provincia di Trapani protagoniste con il 10eLotto. Nelle ultime due estrazioni, come riporta Agipronews, centrata una vincita totale di 36.750 euro. A Mazara del Vallo premio da 20mila euro grazie ad un 9 giocato in una tabaccheria di via Salemi, colpo più alto del weekend. Mentre ad Alcamo sono stati vinti 5.500 euro con un 7 Oro in un punto di via Gaetano Martino. Vincita anche a Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento, con 11.250 euro incassati grazie ad un 6 Oro giocato in viale Gramsci. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,84 miliardi da inizio anno.

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta