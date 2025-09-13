Tajani “In Polonia risposta efficace a Putin, l’Europa non si tocca”

ROMA (ITALPRESS) – Riguardo ai, “questa è la stessa strategia che si usava ai tempi del Patto di Varsavia. I Mig cercavano di vedere i tempi di reazione delle forze Nato con delle provocazioni. E’ un vecchio modo di fare.Così il vicepremier e ministro degli Esteri,, in collegamento con la Festa Nazionale dell’Udc.

“Non basta essere preoccupati, bisogna occuparsi di ciò che accade, trovare soluzioni diplomatiche, che sono fatte anche di esibizioni muscolari e di forza – ha proseguito -. Quando si dice che difendiamo i confini della Nato diciamo a Putin che non c’è il burro dall’altra parte. Serve equilibrio sul piano militare, i soldi spesi per la sicurezza servono a difendere la pace”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).