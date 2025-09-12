L’estate di Castellammare si chiude con una parata, colori e divertimento

La stagione estiva si conclude a Castellammare del Golfo con la prima edizione della “Parata di fine estate”, un evento di due giorni ricco di musica, balli e sfilate di carri. L’iniziativa, promossa dalle associazioni “Sicilia smile” e “Colori in movimento” con il patrocinio del Comune, animerà la città il 13 e 14 settembre tra la zona di Petrolo e la spiaggia Playa.

Il programma

Sabato 13 settembre, a partire dalle ore 18, la parata prenderà il via dalla fine di via Marconi. Il corteo sfilerà lungo via marina di Petrolo e proseguirà fino all’area del mercato ortofrutta, in via delle Mura. I partecipanti, tra gruppi di ballo e carri, si esibiranno in coreografie coinvolgenti. Domenica 14 settembre, sempre a partire dalle ore 18, la parata si sposterà alla spiaggia Playa dove sfileranno carri e gruppi di ballo con le coreografie curate dalle palestre “Ego fit club”, “Heracle center” e “Fitness benessere e salute Alcamo”. «La parata è un momento per coinvolgere la comunità locale e i visitatori in un’atmosfera festosa, salutando la stagione estiva in modo gioioso grazie all’impegno delle associazioni, concludendo un’estate ricca di appuntamenti e guardando già alla prossima stagione –affermano il Sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore allo Spettacolo Mariella Caleca-. Ringraziamo le associazioni “Sicilia smile” e “Colori in movimento” per la creatività e passione, e le palestre che contribuiscono con le loro coreografie. Saranno due giornate all’insegna della gioia e del colore, regalando momenti di allegria a grandi e piccoli».