SuperEnalotto, premi non ancora ritirati: una vincita anche a Castelvetrano

Premi da 10mila euro non ritirati in Sicilia: ultimi giorni per riscuotere la vincita SuperEnalotto. In particolare, due premi dell’estrazione di venerdì 20 giugno riguardano Palermo, rispettivamente presso la Sisal Caffetteria in P.tta Grigoli angolo Via Pecoraino, 17, e Carini (PA) presso la Tabaccheria Giambanco in Corso Italia, 173. Quattro premi dell’estrazione di venerdì 27 giugno sono ancora in attesa: a Modica (RG) presso la Tabaccheria Polara in Via Vittorio Veneto, 94, a Catania presso la Tabaccheria Sisal in Viale Marco Polo, 21/23, a Palermo presso la Tabaccheria Armato Maria Concetta in Piazza Montegrappa, 18, e a Castelvetrano presso la Tabaccheria Sisal in Via Trapani, 123.

Per verificare l’eventuale vincita, i giocatori devono controllare il codice univoco riportato sulla ricevuta di gioco. Le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale SuperEnalotto.it, tramite App ufficiale o nei punti vendita Sisal. Le vincite possono essere riscosse presso gli Uffici Premi Sisal di Milano e Roma, nei Punti Pagamenti Premi o nei punti vendita autorizzati, presentando la ricevuta originale e un documento di identità. I termini di riscossione, pari a 90 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, stanno per scadere: i premi delle estrazioni del 20 e 21 giugno dovranno essere ritirati entro il 18 e 19 settembre, quelli del 27 e 28 giugno entro il 25 e 26 settembre.