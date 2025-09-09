A Castelvetrano si rinforza il Commissariato, arrivati 10 nuovi poliziotti

Sono stati ricevuti stamani dal Questore Peritore i 10 poliziotti – tutti appartenenti al ruolo degli Assistenti ed Agenti – assegnati al Commissariato di Polizia di Castelvetrano dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza con decorrenza 8 settembre 2025. I neo arrivati provengono da altre aree del Paese ove, nel corso della carriera professionale, hanno ricoperto diversi e variegati incarichi. Le odierne assegnazioni sono il frutto di uno specifico progetto voluto fortemente dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani volto a rafforzare il comparto del controllo del territorio in aree del paese particolarmente sensibili ove la presenza delle Forze dell’ordine ha costituito e continua a costituire la risposta più significativa nel contrasto alla criminalità organizzata e diffusa. Gli agenti appena assegnati andranno a rafforzare, sin da subito, le fila della Squadra Volante del Commissariato di Polizia di Castelvetrano. A loro vanno i migliori auguri del Questore per il rinnovato impegno professionale al servizio della collettività.