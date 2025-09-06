Al Consiglio comunale di Castellammare nasce il gruppo di Fratelli d’Italia

Si è costituito a Castellammare del Golfo il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. Un traguardo significativo per il partito di Giorgia Meloni che rafforza la propria presenza istituzionale nella città. Il gruppo è guidato da Epifanio Bonventre, come capogruppo, e Rita Barone nel ruolo di vice capogruppo. Ne fanno parte il presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Ancona, la vice presidente Angela Bongiorno, l’assessore Giovanni D’Aguanno e Giuseppa Corbo, consigliere del Libero Consorzio Comunale di Trapani. La formazione del gruppo garantisce una voce autorevole nell’amministrazione locale e un sostegno qualificato all’azione del sindaco Giuseppe Fausto, con l’obiettivo di tradurre in azioni concrete i valori del partito a beneficio della comunità. “Questo nuovo soggetto politico in Consiglio rappresenta una svolta importante per il nostro territorio” – afferma l’On. Giuseppe Bica, deputato regionale di Fratelli d’Italia all’ARS. “Gli amministratori che ne fanno parte hanno dimostrato competenza e dedizione. Il loro lavoro sarà importante per intercettare le necessità dei castellammaresi e promuovere iniziative di sviluppo. Sono fiducioso che sapranno distinguersi per pragmatismo e risultati tangibili”.

“L’istituzione di questa compagine testimonia il consolidamento del partito nella provincia trapanese” – evidenzia Maurizio Miceli, presidente provinciale di Fratelli d’Italia. “Disporre di figure apicali come Presidente e Vice Presidente del Consiglio, oltre agli altri membri qualificati, assicura un’incidenza politica determinante. Il nostro sostegno sarà costante per favorire progetti di rilancio economico e sociale del comune“. “Esprimo grande soddisfazione per la costituzione del Gruppo Consiliare del nostro partito a Castellammare del Golfo” – dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo, “Questa iniziativa crea un dialogo diretto tra il territorio siciliano e le istituzioni parlamentari. Il gruppo potrà contare sul nostro sostegno per portare le istanze castellammaresi nelle sedi legislative nazionali. Un risultato che dimostra la capacità attrattiva e la solidità organizzativa raggiunta dal nostro partito in tutta la Sicilia occidentale“. Il nuovo organismo si accinge ad affrontare le sfide amministrative ponendo al centro dell’agenda politica le priorità cittadine e la crescita del territorio.