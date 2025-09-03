A29 chiusa per ispezioni ai viadotti: stop tra Castelvetrano e Santa Ninfa

Giovedì 11 settembre l’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo” sarà interessata da una chiusura temporanea per consentire le periodiche ispezioni sui viadotti “Galviano” e “Valle Croce”. Lo stop riguarderà la carreggiata in direzione Palermo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Castelvetrano e Santa Ninfa (dal km 93,500 al km 84,100), nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 17. Durante l’interruzione, i veicoli dovranno uscire allo svincolo di Castelvetrano e seguire un percorso alternativo: via Caduti di Nassirya, via Marinella, via Selinunte, via Milazzo, via Serafino Mannone, piazza Giacomo Matteotti e la SS119, per poi rientrare in autostrada allo svincolo di Santa Ninfa. Anas invita gli automobilisti alla massima prudenza e a programmare per tempo i propri spostamenti.