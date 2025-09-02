Trump “La guerra a Gaza danneggia l’immagine di Israele, deve finire”

WASHINGTON (ITALPRESS) –Lo ha detto il presidente americano, Donaldin un’intervista a Daily Caller. “Prima Israele al Congresso – aggiunge – aveva la lobby più forte di qualsiasi altro, di qualsiasi azienda o società o Stato che abbia mai visto. C’era un tempo in cui se volevi far politica non potevi parlarne male. Ora non è più così e sono un pò sorpreso di vederlo. La gente si è dimenticata del 7 ottobre”.

Le persone “negano che sia mai successo, sono negazionisti. C’è gente che nega l’Olocausto sia mai avvenuto. Quindi, quella guerra deve finire. Sta danneggiando Israele. Non c’è dubbio. Possono vincere la guerra, ma non stanno vincendo sulle pubbliche relazioni. E questo sta facendo loro del male”.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).