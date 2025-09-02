Schianto in moto sulla Circonvallazione di Palermo, morti due giovani

PALERMO (ITALPRESS) – Due giovani di 27 e 22 anni sono morti in un incidente avvenuto la scorsa notte in viale Regione Siciliana, a Palermo, all’altezza del sottopassaggio di via Belgio. Secondo una prima ricostruzione i due viaggiavano a bordo di una moto Kawasaki bianca lungo la corsia in direzione Catania: a un certo punto, forse per l’alta velocità, chi era alla guida avrebbe perso il controllo e i giovani sarebbero stati entrambi sbalzati giù dal mezzo; tempestivo l’intervento dei sanitari, ma per i due non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono state chiuse al traffico per alcune ore entrambe le corsie di viale Regione Siciliana, per effettuare i rilievi e consentire i soccorsi.

– foto d’archivio IPA Agency –

(ITALPRESS).