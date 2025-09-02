Denunce e sanzioni elevate dai carabinieri a Castellammare del Golfo

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo, nello scorso fine settimana, hanno svolto servizi straordinari finalizzati a incrementare i controlli alla circolazione stradale nell’ambito di quanto discusso e delineato durante il comitato provinciale sull’Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Trapani.

Durante i servizi, svolti con posti di controllo lungo le principali arterie stradali di Castellammare del Golfo, un 43enne di nazionalità straniera e un 23enne del posto sono stati denunciati per guida in stato di ebrezza;

un 20enne di nazionalità straniera è stato invece denunciato per ricettazione poiché sorpreso alla guida di una moto risultata provento di furto e riconsegnata al legittimo proprietario.

Nel corso dei controlli 6 persone sono state segnalate alla Prefettura di Trapani per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.