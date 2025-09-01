Zelensky “Acceleriamo sulle forniture dei sistemi di difesa aerea”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Stiamo accelerando la fornitura di ulteriori sistemi di difesa aerea per migliorare la protezione contro i missili. Contiamo sul massimo impegno dei diplomatici ucraini nei contatti con i partner”. Così il presidente ucraino Volodymyrsu X.

“Ho incaricato il Segretario del Consiglio per la Sicurezza e la Difesa Nazionale, Rustem Umerov, di coordinare i funzionari governativi, le amministrazioni regionali e le aziende energetiche per l’approvvigionamento di ulteriori sistemi di difesa aerea a corto e medio raggio, nonchè per l’aumento dei finanziamenti per i produttori di droni”, ha sottolineato.

“Stiamo preparando una riunione dello staff tecnico che coinvolgerà i produttori ucraini. Aumenteremo la produzione delle nostre capacità di attacco. L’efficacia degli attacchi ucraini in profondità deve aumentare significativamente”, ha concluso.

