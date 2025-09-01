Marsala: a 25 anni dalla maturità’ si sono “ritrovati” gli ex studenti della V D del Liceo Scientifico

Era l’estate del 2000 e i ragazzi e le ragazze della V D del Liceo Scientifico Pietro Ruggieri raggiungevano finalmente la maturita’ e iniziando nuovi percorsi, tra sogni, paure e speranze.

A distanza di 25 anni quei ragazzi si sono ritrovati per una cena speciale. In un clima allegro, allietato anche dagli ottimi liquori e distillati prodotti personalmente da uno dei partecipanti, si é condiviso il presente e si é ricordato il passato. Innumerevoli gli aneddoti di quei cinque anni trascorsi insieme… successi ed insuccessi scolastici vari, professori temibili (ma sinceri) e personale scolastico amico, interrogazioni memorabili, viaggi di istruzione, elezioni dei capoclasse contestate, scioperi e assemblee d’istituto, e molto altro che e’ rimasto impresso nella memoria e nei cuori di tutti.