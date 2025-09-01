Lavori all’Acquedotto Fulgatore-Alcamo, niente acqua per almeno 24/48 ore

A partire dalle ore 7 di martedì 2 settembre sarà interrotto il funzionamento dell’acquedotto Fulgatore-Alcamo per consentire l’esecuzione di quattro interventi manutentivi straordinari. I lavori interesseranno le contrade Torrette e Neghelli nel territorio di Fulgatore, a Trapani, in contrada Triolo ad Alcamo e in contrada Inici a Castellammare del Golfo. Le operazioni sono necessarie per eliminare diverse perdite lungo la rete idrica che attualmente compromettono l’efficace approvvigionamento del comune di Alcamo. Secondo quanto comunicato, l’obiettivo è ripristinare un flusso regolare d’acqua capace di soddisfare il fabbisogno locale, attualmente penalizzato da queste criticità strutturali. A essere interessate potrebbero essere anche diverse aree della provincia di Trapani, in particolare i comuni di Misiliscemi ed Erice, con possibili ripercussioni sulla regolarità del servizio idrico in diverse frazioni.

In particolare, il Comune di Trapani, nelle frazioni di Fulgatore e Ummari, dovrebbe vedere il ripristino dell’erogazione entro le ore 14 di mercoledì 3 settembre, salvo imprevisti. Non sono stati ancora comunicati i tempi precisi di riattivazione per le restanti aree coinvolte, ma si invita la cittadinanza a razionalizzare i consumi e a fare scorte d’acqua per far fronte all’interruzione programmata. Le amministrazioni locali, intanto, raccomandano la massima collaborazione da parte dei cittadini e assicurano che i lavori saranno eseguiti nel minor tempo possibile per ridurre i disagi.