21 anni fa la scomparsa di Denise Pipitone a Mazara del Vallo, la mamma Piera Maggio: “Ci manchi”

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) (ITALPRESS) – Il primo settembre 2004, la piccola Denise Pipitone svaniva misteriosamente nel nulla da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Aveva 4 anni. Sono trascorsi 21 anni da quel giorno e sembra che il tempo non si sia mai fermato per i genitori Piera Maggio e Pietro Pulizzi, che vivono nel limbo del dolore, portando avanti una battaglia quotidiana alla ricerca della verità su quanto accaduto perché i bambini non scompaiono nel nulla.

“Ci manchi in ogni risata, in ogni canzone, in ogni angolo della nostra vita. Il tuo ricordo è un faro nella notte, e ancora ci manchi in ogni cosa che facciamo. Ogni giorno pensiamo a te, desiderando di poterti riabbracciare e colmare questa mancanza che ci opprime”, scrivono Piera Maggio e Pietro Pulizzi in un toccante messaggio diffuso su una locandina dedicata alla figlia.

“A 21 anni dal sequestro di nostra figlia, il dolore non si affievolisce, anzi, ogni anno che passa si acuisce sempre di più”. Sottolineano in una nota Piera Maggio e Pietro Pulizzi, genitori della piccola Denise Pipitone. “La sensazione di ingiustizia per chi ha causato sofferenza, mentre noi ne portiamo il peso, è straziante – aggiungono -. È difficile accettare che il male possa rimanere impunito, mentre le conseguenze ci perseguitano. Stiamo pagando sulla nostra pelle gli insuccessi degli altri, un ergastolo del dolore a vita. Evviva la giustizia!”.

Quella mattina di 21 anni fa, intorno a mezzogiorno, Denise stava giocando davanti casa, in Via Domenico La Bruna, angolo Via Castagnola. Era con la nonna, nel garage-cucina, quando è uscita per rincorrere il cuginetto. Denise ha svoltato l’angolo e poi è scomparsa nel nulla. L’ultimo avvistamento è di una zia che ha raccontato di averla vista l’ultima volta intorno alle 11.45 dirigersi verso casa, dove però non è mai più tornata. Da quel momento in poi, in una manciata di minuti, si sono perse le tracce della bambina.

