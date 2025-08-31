Nuovi sbarchi a Lampedusa, 132 i migranti giunti sull’isola

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Nuovi sbarchi a Lampedusa. Sono 132 i migranti giunti sull’isola, dopo essere stati intercettati nel Mediterraneo da motovedette di Frontex, Capitaneria di porto e Guardia di finanza. Su un gommone di 8 metri c’erano 55 migranti, mentre a bordo di un barcone viaggiavano in 77. Dopo i primi accertamenti sanitari sono stati accompagnati nell’hotspot di contrada Imbriacola. Intanto, proseguono i trasferimenti, disposti dalla Prefettura di Agrigento.

