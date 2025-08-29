Gasperini “Soddisfatto della mia Roma, Sancho? Non preghiamo nessuno”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo contenti di aver vinto alla prima contro un avversario ostico e difficile come il Bologna. Adesso dobbiamo proseguire, a cominciare da domani, in una partita insidiosa contro una squadra che torna in Serie A dopo tanti anni e che all’esordio ha fatto un’ottima prestazione su un campo difficile come quello di Bergamo”. Così Gian Pieroin conferenza stampa alla vigilia diUn avvio di avventura nella Capitale che lascia soddisfatto il tecnico giallorosso: “La cosa più importante è stata la risposta dei giocatori, della squadra: in questi due mesi sono stati sempre partecipi, mi hanno seguito e ci hanno creduto, presentandosi a inizio campionato con un grande spirito. Al di là della prestazione, che è sempre migliorabile, questa per me è la base di partenza”.

L’ex mister dell’Atalanta si sofferma sulle ultime ore del mercato: “Manca poco alla fine, fino alle 20:00 di lunedì sono tutte parole al vento. Sancho? Non so quali siano i margini in questi giorni, ma sono dell’idea che non bisogna pregare nessuno. Sancho, ma vale anche per altri giocatori, è sicuramente una possibilità per noi perchè può darci un valore aggiunto. Ma allo stesso tempo è una grande opportunità per loro. Se entrano in questo tipo di pensiero le cose si sposano, altrimenti non si possono mettere insieme due mentalità così opposte. Se lo capisce, è un acquisto che ha senso. Altrimenti resterà dov’è”.

Una battuta sull’ultimo arrivo Ziolkowski: “E’ un acquisto che ha visto Massara e io mi fido delle sue intuizioni di mercato. E’ un profilo che rientra tra quelli richiesti, un ragazzo che ha già fatto esperienza, che può crescere dietro a Mancini trovando man mano gli spazi e mostrando la sua evoluzione futura. Ci auguriamo tutti di aver preso un giocatore di alto livello“. “Dybala? Non è un problema, va sfruttato per le sue caratteristiche – prosegue Gasp – E’ un giocatore che dà un valore aggiunto, ma la Roma deve avere una sua identità a prescindere dall’individuo. Dovbyk? Si è sempre allenato bene. Non ho alcun appunto da fare su di lui e mi aspetto che domani porti tutta la sua energia, che giochi dall’inizio o a partita in corso”.

Poi il tema di discussione è diventato Lorenzo Pellegrini: “Sarà convocato, ha lavorato in gruppo tutta la settimana. Di lui ho già detto: la difficoltà è trovare la soluzione migliore sia per la società che per il giocatore. Mi sembra però che finalmente si sia aperto un dialogo vero tra le due parti. Lui è attaccatissimo alla Roma e ha voglia di mettersi in gioco per raggiungere i suoi obiettivi e continuare la sua carriera. E’ chiaro che il contratto è un vincolo importante, ma di storie così è pieno il mondo del calcio. Se troverà la collocazione migliore, saremo tutti felici e io gli auguro il meglio. Il problema è che ormai mancano solo tre giorni alla chiusura del mercato, ma la disponibilità della società e del giocatore mi sembra totale”.

Focus, infine, sul sorteggio di Europa League: “Lille e Stoccarda sono ottime squadre, il Midtjylland l’ho incontrato più di una volta e ho fatto fatica. Andremo due volte in Scozia, anche a Nizza. Ci sarà da sudare partita per partita, punto per punto. Proveremo ad arrivare tra le prime otto, ma se non dovessimo riuscirci non mi strapperò i capelli. L’importante è chiudere tra le prime ventiquattro, poi le competizioni diventano decisive da marzo”, conclude Gasperini.

