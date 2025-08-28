Nettuno Festival a Castellammare nel segno del Sud: sabato si premia Pino Aprile

Venerdì 29 agosto, entra nel vivo il Nettuno Festival patrocinato dal Comune di Castellammare del Golfo, che quest’anno dedica il primo appuntamento al Sud.

Il direttore artistico Angelo Butera così ha spiegato questa serata: “da sempre il connubio tra Napoli e Palermo mi ha affascinato. Partendo proprio dal regno delle due Sicilie ancor oggi queste due città ritengo siano legate a doppio filo”.

Ecco come nasce questa serata dove alla musica di Joe Barbieri, che fa un elogio alla musica classica napoletana, si unisce il teatro palermitano di Stefania Blandeburgo.

E poi, ad impreziosire, un riconoscimento al giornalista Pino Aprile, un grande giornalista, nato anche lui al Sud, che della questione meridionale ha fatto una missione.

Sabato 30 agosto la manifestazione prosegue con la consegna del Premio Ezio Zefferi a quattro straordinarie donne.

L’appuntamento è dunque a Castellammare del Golfo, a piazza Castello, alle 21,30, con ingresso libero.