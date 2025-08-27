Salvini “Il Ponte sullo Stretto lo facciamo, inviterò anche Macron”

RIMINI (ITALPRESS) – “Lo facciamo davvero questa volta, però dovete aspettare ancora un pò perchè ci vogliono sette anni per costruirlo. Però lo facciamo davvero”. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, nel suo consueto giro tra gli stand del Meeting di Rimini parlando del Ponte sullo Stretto. “Conto il prossimo anno di tornare qui a Rimini con tanti nuovi cantieri e di essere con la posa della prima pietra del Ponte sullo Stretto. Qualcuno non vuole il ponte in Italia perchè lo fa Salvini, ma lo fanno tanti ingegneri”, sottolinea. “E’ un mio orgoglio dare il via a un’opera pubblica che riporterà in Italia tanti ingegneri e giovani che scappano dall’Italia perchè qui non c’è lavoro. Entro settembre si parte con i lavori e pre-cantoerizzazione, è motivo di orgoglio per tutta la squadra per un progetto dove fior di giornalisti dicevano ‘non ce la faranno maì”, continua. “Inviterò Macron ad attraversare il Ponte con l’auto, non elettrica possibilmente”, scherza, prima di tornare serio sui contrasti con la Francia. “Dire a una persona che reiteratamente dice che siamo pronti a combattere, mentre io non ho intenzione e se vuoi ci vai tu, non è un insulto ma un ragionamento. Poi magari gli hanno tradotto male ‘attaccati al tram’, ma è un modo simpatico per dire ‘avviati tù”, ribadisce. “Con tutto il rispetto per la massima carica francese, credo che lì abbiano qualche problema più rilevante più che le dichiarazioni di Salvini. Posso solo ribadire che il governo italiano non manderà mai un soldato italiano a sparare in Russia o in Ucraina, punto”, aggiunge.Poi, sull’Europa “condivido l’analisi di Draghi di qualche giorno fa” qui al Meeting, “che è la stessa analisi della Lega di 20 anni fa. Draghi dice: oggi non funziona quindi bisogna mettere più… invece che più Europa io dico che serve più democrazia. Condivido una parte del discorso di Draghi – ribadisce -, ma io dico che bisogna tornare a quello che i padri fondatori pensavano, ovvero una comunità economica che lascia i singoli Stati in grado di esprimere al meglio le proprie peculiarità”, conclude.(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –