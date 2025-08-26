Spacciava droga durante un concerto a Castellammare, fermato un giovane palermitano

Un 25enne palermitano è stato tratto in arresto dai Carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari, nel corso di un servizio di pattuglia in concomitanza con lo svolgimento di un concerto presso il porto di Castellammare, hanno notato la presenza di un giovane che, disinteressandosi all’evento, si aggirava con fare sospetto tra i numerosi ragazzi presenti invitandoli a seguirlo in un luogo appartato. Immediatamente fermato e sottoposto a perquisizione personale, il 25enne è stato trovato in possesso di 90 pasticche di ketamina (del peso complessivo di circa 54 grammi) e 70 grammi di cocaina suddivisa in dosi. Nella circostanza i militari hanno anche sequestrato 350 euro in banconote di piccolo taglio, proventi dall’attività di spaccio.

Dopo l’udienza di convalida dell’arresto, per il 25enne è stata disposta la misura del divieto di dimora nel territorio della provincia di Trapani.