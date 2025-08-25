Il rap di Luchè arriva a Castellammare il 29 agosto. Sarà la sua unica tappa siciliana

Dopo il successo del concerto allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli dello scorso 5 giugno, Luchè è pronto a riportare il rap in giro per l’Italia con il Luchè Summer Tour, sui palchi dei principali festival estivi e per il gran finale il 15 settembre All’Unipol Forum di Milano.

Unica data siciliana il 29 agosto a Castellammare del Golfo al Porto Nuovo per il Castellammare Music Fest. La data isolana è organizzata da Agave Spettacoli di Andrea Randazzo e da Giuseppe Rapisarda Management, con la compartecipazione dell’amministrazione comunale.

Nel frattempo il nuovo singolo di Luchè “Anno Fantastico” (https://wmi.lnk.to/annofantastico; Warner Music Italy), insieme a Shiva e Tony Boy, ha scalato rapidamente le classifiche, arrivando alla seconda posizione nella Top 50 Italia in sole 24 ore e restando stabile in Top 10 FIMI dal debutto, confermando ancora una volta la sua potenza.