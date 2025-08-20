Trapani: Attività Polizia Anticrimine, emessi alcuni provvedimenti dal Questore

Nel corso della stagione estiva, sulla base di quanto disposto in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto da Prefetto di Trapani Daniela LUPO, sono stati intensificati i servizi straordinari di controllo del territorio.



Il Questore di Trapani Giuseppe Felice PERITORE, nel mese di Agosto, ha emesso 13 provvedimenti di prevenzione, nel contesto dell’azione multidisciplinare posta in essere dalle Forze di Polizia per il contrasto alla criminalità diffusa, al fine di continuare ad assicurare elevati standard di sicurezza, soprattutto in un periodo – questo – in cui la provincia di Trapani è interessata da incessanti flussi di turisti.



Nell’ambito della costante attività posta in essere dalla Divisione Polizia Anticrimine, sono stati applicati in particolare tre provvedimenti di Divieto di Accesso alle aree urbane (cd. DACUR) nei confronti di altrettanti soggetti che recentemente si sono resi responsabili di gravi reati avvenuti nelle località balneari di Marinella di Selinunte e Castellammare del Golfo, zone turistiche assiduamente frequentate ove insistono numerosi esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimento.

Un episodio si è verificato all’interno di un bar sito a Castellammare del Golfo, un soggetto in escandescenza iniziava a colpire, senza alcuna ragione, una giovane avventrice che si trovava all’interno del bar per consumare la colazione ed, in preda all’ira, ribaltava i tavolini del locale, scaraventando per terra uno scooter ed una bicicletta per poi aggredire un anziano passante facendolo rovinare al suolo. L’immediato intervento delle Forze dell’ordine ha permesso di immobilizzare il soggetto.

Altro episodio si è verificato presso una nota panineria ubicata a Marinella di Selinunte ed ha visto protagonisti due soggetti, già gravati da svariati precedenti di polizia, che si sono resi autori di percosse ai danni di un giovane avventore, colpito con schiaffi e pugni per il futile motivo di averli “guardati male”.

Per tutti e tre i soggetti, oltre i risvolti penali, il divieto di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze di locali pubblici e pubblici esercizi insistenti nella zona per la durata di 3 anni.

