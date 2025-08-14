Calatafimi Segesta celebra gusto e folklore con le Serate Siciliane

L’estate calatafimese prosegue con uno degli appuntamenti più attesi del Progetto Festivalando 2025: le Serate Siciliane, in programma sabato 16 e domenica 17 agosto, tra tradizioni popolari, spettacoli equestri e degustazioni tipiche. Un fine settimana intenso, che animerà il centro storico di Calatafimi Segesta, trasformandolo in un palcoscenico a cielo aperto dove storia, cultura e sapori si intrecciano. La manifestazione è promossa dal settore turistico Comune con il sostegno dell’Ars, e vede in prima linea l’assessore Piera Prosa e il sindaco Francesco Gruppuso.
Il programma: tra cavalli, carretti e delizie locali
Sabato 16 agosto si aprirà con l’attesissimo spettacolo equestre “Sicilia Alleva”, alle ore 20:30 presso il terreno Tre Croci (evento a pagamento).
Dalle 22:00, il cuore del centro storico si animerà con:
- la Sagra della pasta con aglio e mollica, piatto povero ma ricco di sapore,
- la Sagra della cassatella, dolce simbolo del territorio,
- mercatini artigianali,
- una mostra fotografica,
- l’esposizione dei tradizionali carretti siciliani,
- performance di artisti di strada e
- musica dal vivo,
- accompagnati da assaggi di vini locali presso il suggestivo Castello Eufemio.
Domenica 17 agosto, il programma raddoppia:
- alle 18:30, l’emozionante sfilata dei carretti siciliani per le vie cittadine;
- alle 20:30, nuovo appuntamento con lo spettacolo equestre “Sicilia Alleva” (sempre presso Tre Croci, ingresso a pagamento).
Dalle 22:00, tornano le sagre, le mostre e i mercatini, con in più il grande concerto tributo ai Pooh al Belvedere, per chiudere le Serate Siciliane con un tocco di musica e nostalgia.
Un format che valorizza identità e ospitalità
“Questa manifestazione è un’ulteriore proposta – afferma il sindaco Francesco Gruppuso – per invitare cittadini e visitatori a scoprire Calatafimi Segesta in un contesto che valorizza le tradizioni culinarie e folkloristiche della nostra terra“. Soddisfatta l’assessore Piera Prosa, che sottolinea il “pieno coinvolgimento delle associazioni locali”, in particolare dei Cavalieri 360 APS, ideatori di un format che unisce innovazione e memoria, all’insegna della resilienza e dell’accoglienza tipica calatafimese. “Vi aspettiamo numerosi – conclude Gaspare Mazarese, presidente dei Cavalieri 360 APS – per vivere un’esperienza autentica, tra intrattenimenti equestri, tradizioni popolari, musica e buon cibo”.