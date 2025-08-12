Mazara si prepara al Festino di San Vito. Il programma

Mazara del Vallo si appresta a rivivere come da tradizione il Festino di San Vito, Patrono della Città, con un ricco calendario di iniziative dal 17 al 24 agosto 2025. Il Corteo Storico a Quadri Viventi, la Cerimonia di Consegna delle Chiavi della Città, spettacoli, processioni, omaggi, iniziative, sono tra gli eventi clou dell’edizione 2025 del Festino di San Vito che quest’anno è denominata “Pellegrini nel cuore e nella storia di Mazara”.

Qui tutto il programma di eventi: https://www.collage-spa.it/drive/programma_festino_san_vito.pdf