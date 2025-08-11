Trapani Medievale, vicino San Domenico ricreato un villaggio storico

Successo per la Trapani Medievale, organizzata da “Tradumari&venti” insieme alla neonata Pro Loco Trapani in occasione della ricorrenza di San Domenico. Proprio nei paraggi dell’antica chiesa, l’associazione ha allestito un particolare villaggio storico con mercanti e artigiani allocati lungo la scalinata di San Domenico, ricreando attraverso gli antichi mestieri e gli abiti di un tempo, un tuffo nel passato di molti secoli addietro. All’interno, invece, circa un migliaio di persone hanno visitato la chiesa stessa e l’antichissima Cappella dei Crociati. Il Maestro Claudio Maltese ed al suo staff hanno organizzato l’evento con minuziosi particolari. Ora appuntamento alla prossima edizione.