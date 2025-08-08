Stefania Auci protagonista a Valderice di “Terrazze d’Autore”

Terrazza d’Autore prosegue venerdì 8 agosto 2025 con un imperdibile incontro dal titolo “Al confine dei corpi. Il genere nella Letteratura contemporanea”. Un approfondimento sul tema dell’identità di genere nella narrativa del Novecento e contemporanea. L’evento avrà come protagonista Stefania Auci, scrittrice di successo nota per la saga dei Florio, che dialogherà con Stefania La Via, organizzatrice della rassegna insieme a Ornella Fulco. Il focus della conversazione sarà l’analisi di come la Letteratura abbia raccontato, modellato e messo in discussione le convenzioni sociali legate al genere. A partire dal celebre romanzo Orlando di VirginiaWoolf, emblema della fluidità identitaria, il percorso proposto metterà in luce le trasformazioni del concetto di maschile e femminile attraverso il tempo, le culture e le narrazioni. Woolf, infatti, anticipando temi oggi più che mai centrali, ci offre con Orlando una figura ibrida, mutevole, che attraversa secoli e generi in un unico flusso narrativo.

Oltre a Woolf, l’incontro richiamerà altri autori e autrici fondamentali della Letteratura europea e di altri Paesi che hanno interrogato ed esplorato i confini del genere. Il dialogo sarà arricchito dalle letture di Ornella Fulcoche darà voce a passaggi emblematici delle opere trattate, favorendo una riflessione empatica e partecipata sui temi dell’incontro. In un momento storico in cui l’identità – e in particolare quella di genere – è oggetto di dibattito sociale, culturale e politico, Terrazza d’Autore si propone come spazio di confronto aperto, sensibile e rigoroso, capace di restituire alla letteratura il suo ruolo di specchio critico della società. Attraverso la lente delle narrazioni letterarie, si esplorerà il valore dell’empatia, del “mettersi nei panni dell’altro”, per comprendere le esperienze umane nella loro ricchezza e complessità. “Al confine dei corpi” si inserisce nella vocazione originaria della rassegna: rileggere e riscoprire i testi della contemporaneità con uno sguardo nuovo, attento alle trasformazioni culturali e ai linguaggi del presente. L’incontro si svolgerà a partire dalle ore 19 al Teatro comunale “On. Nino Croce” di Valderice con ingresso gratuito.

Terrazza d’Autore aderisce alla Rete delle Rassegne e dei Festival letterari della provincia di Trapani e, anche quest’anno, si svolge sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura (CEPELL) del Ministero della Cultura e con il partenariato culturale di BiblioTP – Rete delle Biblioteche della provincia di Trapani. La rassegna si colloca tra le attività connesse al progetto culturale Axis MAB e del Museo “San Rocco” di Trapani e si svolge con il patrocinio del Comune di Valderice, in collaborazione con la Biblioteca Comunale “De Stefano” di Valderice e con la “Libreria del Corso” di Trapani.