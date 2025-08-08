Castellammare: cagnolino finisce in una tana di istrice, i Vigili del Fuoco lo salvano

Ieri un lavoro impegnativo per i Vigili del Fuoco trapanesi. Ma questa volta non si tratta dell’ennesimo incendio: una squadra è intervenuta nelle campagne di Castellammare del Golfo per il recupero di un cagnolino che si era infilato in una tana, presumibilmente, di un’istrice. I pompieri giunti sul posto dal Distaccamento di Alcamo hanno lavorato per oltre 8 ore ininterrottamente al fine di cercare di salvare il povero cane, assieme al personale Usar (Urban Search and Rescue) di ricerca e soccorso in ambiente urbano e dell’Avpr. Il cane poi, una volta recuperato, è stato affidato al proprietario.