A Calatafimi la prima edizione di Scalinart con la Sagra della Cassatedda

A Calatafimi Segesta va di scena la prima edizione di Scalinart 2025 nelle serate di sabato 9 e domenica 10 agosto, evento inserito nelle manifestazioni del programma estivo della città, promosso a titolo oneroso dall’Amministrazione comunale e curato dall’associazione Cavalieri 360 APS. La manifestazione mira a mettere in luce la forte attrazione della cittadina trapanese dal punto di vista culturale, gastronomico e di resilienza grazie all’impegno dell’associazionismo. L’assessore al turismo Piera Prosa ha coordinato l’iniziativa. Il presidente dell’associazione Cavalieri 360 APS, Gaspare Mazarese, invita a vivere queste due serate in un viaggio emozionante tra vicoli in festa, arte, tradizione e suggestioni sotto le stelle. In questi due giorni, il cuore del centro storico si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con mostre fotografiche dedicate alle tradizioni e al territorio, carretti siciliani decorati e artisti di strada tra musica e creatività, la Sagra della Cassatedda, con una speciale postazione anche per celiaci; poi degustazioni di vini al tramonto e osservazioni astronomiche al Castello Eufemio. Un ricco programma con musica dal vivo, artigianato, spettacoli e cultura.