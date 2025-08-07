Al Di Stefano di Trapani le musiche di Čajkovskij “La forza di un sogno”

Due creazioni contemporanee che reinterpretano Čajkovskij e un grande classico del balletto russo. È la formula scelta dall’Ente Luglio Musicale Trapanese per “Čajkovskij – La forza di un sogno”, in scena venerdí 8 agosto, alle ore 21, al Teatro Giuseppe Di Stefano, a Trapani. Due momenti originali firmati da Alessandro Giambirtone – “SchiacciaSogni” e “Swan Reason” – che utilizzano le musiche del compositore russo per raccontare storie nuove, crude, contemporanee. A completare, il terzo atto della “Bella Addormentata” nella versione classica di Marius Petipa, con ripresa coreografica di Giorgia Alestra, Alessandro Giambirtone e Fabio Hasani. L’idea nasce dalla convinzione che il pubblico di oggi abbia bisogno di nuovi linguaggi per avvicinarsi ai classici. Una sfida non da poco in un’epoca in cui il balletto fatica a conquistare le nuove generazioni.

Sul palco i primi ballerini Martina Dall’Asta e Oleksii Potiomkin. Completano il cast i solisti Laura Alfonsino, Emilio Barone, Alice Bonetti, Nicole Ciavarella, Alessia Daidone, Carla Del Sorbo, Irene Luchetta, Manuela Marotta, Gabriele Rizzotto, Alesia Perja, Elena Piazza, Francesco Salpietro, Francesco Zappalà, insieme al Corpo di ballo dell’Ente Luglio Musicale Trapanese. Luci di Giuseppe Saccaro. Fil rouge dell’intera serata sarà rappresentato dalle musiche del compositore russo, proposte sia nella loro forma originale che in rivisitazioni eseguite dal vivo al pianoforte da Roberta Sainato. Un esperimento che si inserisce nel più ampio tentativo dei teatri italiani di rinnovare il proprio rapporto con il pubblico, puntando su proposte capaci di unire qualità artistica e accessibilità. L’evento è stato realizzato in collaborazione con il Liceo Coreutico “V. Fardella-L. Ximenes” di Trapani. La 77ª Stagione è organizzata dall’Ente Luglio Musicale Trapanese con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani. Partner: Airgest SpA, Conservatorio di Musica di Stato “Antonio Scontrino” di Trapani, Conservatorio di Musica di Stato “Arturo Toscanini” di Ribera, Liberty Lines e Federalberghi Trapani. Media Partner: Rai Cultura.