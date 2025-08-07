Torna il PalmosaFest, intesa tra gli organizzatori e il Comune di Castelvetrano

La prossima edizione del “PalmosaFest” si farà. La rassegna di arte e letteratura ideata da Bia Cusumano, verrà organizzata congiuntamente dall’associazione Palmosa-Kore e dal Comune di Castelvetrano, che sosterrà il festival in programma a partire da novembre. La Giunta municipale ha infatti approvato, con un’apposita delibera, il protocollo d’intesa che regolerà i rapporti tra il sodalizio e la civica amministrazione, la quale metterà a disposizione per gli incontri ancora una volta lo spazio dell’ex convento dei minimi. La presidente di Palmosa-Kore, Bia Cusumano, che quest’anno torna alla direzione artistica, esprime profonda soddisfazione per l’accordo di collaborazione, grazie al quale “… il festival potrà crescere e radicarsi nella nostra comunità come realtà culturale certa e stabile. Alle soglie della quarta edizione – aggiunge – sono orgogliosa di aver seminato e costruito bellezza assieme al direttivo e a tutti i soci del sodalizio. Grazie alla tenacia e alla dedizione, oggi raccogliamo i frutti del nostro impegno culturale, etico e sociale. Ho sempre creduto che siano i sogni a cambiare i destini e il traguardo raggiunto ne è piena testimonianza. Mi auguro di poter continuare ad offrire alla città di Castelvetrano incontri con poeti e scrittori di alto profilo umano e letterario”.

Doverosi i ringraziamenti per l’amministrazione comunale, per il sindaco Giovanni Lentini e per l’assessore alla Cultura, Rosalia Ventimiglia, “… per avere accolto la richiesta che anche Castelvetrano, al pari di altri comuni della provincia di Trapani, abbia il suo festival letterario che ci auguriamo cresca in qualità e prestigio di edizione in edizione“. Confermata alla direzione culturale della quarta edizione la giornalista Jana Cardinale, che si dice “… felice del sostegno, formale e concreto, che il Comune di Castelvetrano darà al PalmosaFest. Un successo di tutti, che ci vedrà lavorare insieme, nel nome della cultura. Come ogni anno, e sempre con l’obiettivo di crescere – annuncia la direttrice – proporremo un cartellone di incontri con autrici e autori capaci di emozionarci con il loro impegno letterario e i loro testi”. Pur nella diversità dei vari appuntamenti, anche per questa edizione si è pensato ad una dedica ideale: così come la prima fu alla memoria dell’artista Serena Sciuto, prematuramente scomparsa nel 2019, la seconda a Peppino Impastato e la scorsa alla cantastorie siciliana Rosa Balistreri, quest’anno, spiega Jana Cardinale, “… abbiamo scelto di onorare il ricordo di Dea Mastronardi, che lo scorso anno, in coincidenza con l’inizio della rassegna, a soli 15 anni, vittima del disagio adolescenziale, si è tolta la vita. Per noi fare cultura è anche questo: provare a trovare conforto alla complessità della vita condividendo parole, pagine e riflessioni di chi non ha smesso di cercare delle risposte“.

“Come assessore alla cultura – commenta Rosalia Ventimiglia – ho sposato da subito il progetto culturale del “PalmosaKore”, che ha dato vita ad un festival di notevole spessore che porta a Castelvetrano personalità culturali di fama nazionale, offrendo momenti di incontro indispensabili per la crescita di una comunità. La cultura, la lettura e soprattutto la condivisione di contenuti letterari profondi e di forte impatto sono nutrimento per l’anima e il cuore oltre che per la mente. Auspico per quest’edizione del “PalmosaFest” un coinvolgimento delle scuole, perché ai nostri giovani dobbiamo sempre parlare e con loro dobbiamo crescere e condividere la bellezza che l’arte ci dona”. “Grazie a questo protocollo d’intesa – sottolinea il sindaco Giovanni Lentini – il “PalmosaFest” diventa parte integrante del percorso di valorizzazione culturale della città. Arte e letteratura tornano così ad essere motore di rinascita e identità per Castelvetrano”. Il cartellone della quarta edizione della kermesse, che fa parte della Rete dei festival letterari del trapanese, verrà svelato in un’apposita conferenza dopo la fine dell’estate.