L’Estate di Selinunte continua tra musica e teatro

Danza, musica e teatro classico: l’Estate di Selinunte accontenta ogni appassionato e riesce a passare indenne dalla tragedia classica al musica dai rimandi antichi, alla danza contemporanea alle colonne sonore dei cartoon, aggiungendo anche un particolare omaggio a Domenico Modugno. Tutto all’interno del cartellone costruito dal Parco archeologico e da CoopCulture in collaborazione con Genìa. Info e biglietti: www.coopculture.it. Si inizia domenica 3 agosto alle 21 dinanzi al Tempio di Hera, con un concerto che è più un’esperienza immersiva nei suoni: “Music from Myths” è un’opera di Salvo Ferrara, nata in collaborazione con il Museo archeologico Salinas” di Palermo, e si ispira proprio alle Metope di Selinunte, traducendole in un linguaggio sonoro attuale. La musica alterna suggestioni evocative a ritmi incalzanti, fondendo strumenti acustici ed elettronici in un originale crossover. Il soundtrack composer e music producer siciliano fa suo questo stile “modern-classic” che unisce tradizione e innovazione, e si ispira al patrimonio culturale della Sicilia, dalle sculture ai rilievi dei templi greci di Selinunte. Sul palco con Salvo Ferrara (piano e synth), anche Fabio Ferrara, Pippo Di Chiara, ai violini; Gaspare d’Amato alla viola; Vincenzo Toscano al violoncello; Sandro Mancuso al sax. Sarà presente Flavia Frisone (voce recitante in greco antico), storica del mondo antico all’Università del Salento. Biglietti: 15 euro.

In contemporanea a Cave di Cusa alle 21 si può assistere a “Tu si’ ‘na cosa grande”, elegante esempio di teatro-canzone dedicato a Domenico Modugno nato dal desiderio di rendere omaggio allo suo straordinario repertorio di Mister Volare, a trent’anni dalla scomparsa. Cocò Gulotta, attore e cantante che da parecchi anni indaga questo particolare tipo e linguaggio, interpreta lo spettacolo di cui cura anche testo e regia, accompagnato dalla lazzarella Orchestra diretta da Al Di Rosa, ensemble di musicisti di straordinaria qualità e versatilità. Biglietti: 10 euro.

Sarà Debora Caprioglio a dare il volto alla “Phaedra” di Seneca, la regina travolta dall’amore proibito per il figliastro … Un lungo viaggio verso il precipizio, in cui Phaedra cadrà sconvolta e lacerata dalla colpa. Di scena lunedì (4 agosto) alle 21 al Tempio di Hera, vedrà in scena beniamini del teatro e della tv come Stefano Masciarelli, Salvatore Guglielmino (che firma la regia), Marta Limoli, Laura Sfilio e Franco Colaiemma. Suoni di Giovanni Grasso, tra antichità e contemporaneità, in un inedito crossover di percussioni, campane tibetane e di cristallo. Seneca esaspera la passione di Fedra, il tormento che la divora; e porta allo scoperto il carattere di Ippolito, caratterizzato dal disprezzo per il genere femminile e, più in generale, per il potere. Quello di Seneca è un Ippolito che fugge la città, che evita il contatto con gli altri uomini e preservare la propria purezza.

Le più celebri colonne sonore della Disney, da Frozen al Re Leone, in una magica atmosfera orchestrale. Sarà Corrado Valvo a dirigere martedì sera (5 agosto) alle 21 dinanzi al Tempio E, l’International Disney Concert proposto dall’orchestra della Figaro Opera Society con il famoso coro di Voci bianche “Mariele Ventre” di Ragusa, intitolato alla storica direttrice dell’Antoniano. Un emozionante concerto sinfonico che sarà un viaggio nei film che hanno fatto sognare grandi e piccini, attraverso le più famose colonne sonore arrangiate da Corrado Neri. Da Hakuna Matata a A Whole New World, un viaggio musicale tra sogni, ricordi e meraviglia. Biglietti: 20 euro.

Nella stessa sera, ma alle 21 si ritorna anche alle Cave di Cusa, per assistere a “Il vento si solleva” coreografia del Collettivo K-Osmosi, nata da un progetto di Giulia Tartamella ispirato a “Capelli”, raccolta poetica di Claudio Leoni. Coreografie di Noemi Crocilla e Giulia Tartamella, musiche di Ciccio Leo. Al fianco dell’attrice Alessandra Falanga, si muovono le danzatrici Silvia Anna Lee Cirivello, Laura Di Maggio, Adele Buffa, Costanza Lo Curto. Capelli annodati, scompigliati, sollevati dal vento: simbolo di identità e dominio politico. Attraverso corpo e voce, Medusa dà voce alle escluse della storia: in un mondo che ha sempre imposto obbedienza, vergogna, silenzio, i capelli diventano racconto vivente di resistenza e rinascita. Chi decide cosa mostrare, chi decide cosa nascondere? Biglietti: 10 euro.