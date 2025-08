Grande successo per la prima serata della Sagra del Maccherone di Calatafimi

Grande successo per la prima delle due serate della XXXII Sagra del Maccherone di Calatafimi Segesta. La cittadina trapanese è stata protagonista del piatto più apprezzato della cucina siciliana ovvero “maccarruna” dette anche “busiate”. Diversi i ristoranti non solo locali ,ma anche di altre città vicine , che hanno preparato prelibati piatti in vari gusti e salse. Molto soddisfatta l’associazione Pro-moviamo del presidente Paolo Morsellino ,che insieme a molte altre associazioni a collaborare per la riuscita dell’evento, ha organizzato le due serate. Il sindaco Francesco Gruppuso dichiara: “Esprimo il mio ringraziamento a nome dell’Amministrazione comunale che ha promosso l’evento anche con fondi regionali frutto anche del coordinamento dell’assessore Piera Prosa dei mesi scorsi“. Stasera si replica con tanta musica, intrattenimento bambini, vini al castello Eufemio, musei aperti sia del carretto che di arte sacra e tanto divertimento lungo un percorso che abbraccia gran parte del centro storico.