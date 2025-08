A Calatafimi al via per il 32° anno la Sagra del Maccherone

Calatafimi Segesta si prepara ad accogliere, per il 32° anno, uno degli eventi più amati della tradizione estiva siciliana: la Sagra del Maccherone, in programma oggi e domani tra le suggestive vie del centro storico. Organizzata con cura e passione, dall’Associazione Pro-Muoviamo, la sagra offrirà anche quest’anno un’esperienza ricca di sapori autentici, musica popolare e intrattenimento per tutte le età. Il cuore dell’evento saranno le sette postazioni di pasta, ognuna con un sugo diverso: un vero percorso del gusto tra le eccellenze locali:

• Pesto alla trapanese con patate fritte

• Sugo alle sarde, finocchietto selvatico, uvetta passa e muddica atturrata

• Pesce spada e melanzane

• Stufato di agnello, maialino nero dei Nebrodi e vitello

• Maccheroni alla carrettiera

• Ragù di salsiccia

• Maccheroni tricolore con pomodoro fresco, stracciatella e mollica tostata al basilico

Non mancheranno gli stand di dolci tipici siciliani, con degustazioni di cassatelle di Calatafimi, cannoli siciliani e le caratteristiche “ruote di carretto”. Grande spazio anche ai mercatini di artigianato e agli stand degustativi di vini locali, liquori e birre artigianali. Il programma musicale spazia dalle sonorità folk e i canti popolari siciliani fino alla musica live contemporanea e ai DJ set più coinvolgenti, per offrire un’esperienza musicale varia e adatta a tutte le età (Gruppo Folkloristico, show musicale dei Calandra&Calandra e i giovani del The Vocal Academy, I Groovy machine Band, la musica popolare di Salvatore Fundarò, il duo Sabry&Alex e l’energia di Dj Mauro Corrao, Dj Federica Grammatico e Dj Vittorio Matesi). Da segnalare inoltre, presso il suggestivo Castello Eufemio, l’evento speciale “Vinum Eufemii”, con degustazioni dei vini Nanfo accompagnate da DJ set in una cornice storica unica.

Spazio anche a mostre e laboratori didattici: esposizioni di carretti siciliani a cura del Ceto Cavallari e pasta fresca fatta a mano a cura dell’Ass. Alba Nuova. Solo nella giornata del 2 agosto, si terrà il raduno di auto, lambrette e vespe d’epoca, un’occasione imperdibile per gli appassionati di motori e storia. Per i più piccoli sarà attivo uno spazio dedicato all’animazione per bambini, per garantire divertimento in famiglia in un contesto sicuro e accogliente. La Sagra del Maccherone 2025 si conferma un evento capace di unire gusto, tradizione e cultura popolare, valorizzando i sapori genuini e l’identità del territorio calatafimese.