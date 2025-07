Al via il cartellone “Sere d’Estate 2025” tra Tre Fontane e Cave di Cusa

Prenderà il via sabato 2 agosto, alle ore 21, in piazza Favoroso a Tre Fontane, il programma estivo “Sere d’Estate 2025”, patrocinato dal Comune di Campobello di Mazara con il sostegno del Libero Consorzio Comunale di Trapani, del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, e del GALP “Il Sole e l’Azzurro”. A inaugurare la rassegna sarà il concerto “Margot Live” della band Tintinnabula. Il gruppo, composto dal cantante campobellese Nino Leone e dai musicisti mazaresi Peppe Calandrino, Gianni Giacalone, Peppe Giacalone e Gaetano Denaro, proporrà una serata all’insegna del rock con brani originali e rivisitazioni dei grandi classici internazionali, tra cui Led Zeppelin e The Doors. Il concerto rientra nel calendario del Festival del Mare e del Gusto, promosso dal GALP “Il Sole e l’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata”, di cui fa parte anche il Comune di Campobello.

Il programma degli eventi si articola tra due suggestive location: il Parco Archeologico delle Cave di Cusa, che ospiterà tre spettacoli a pagamento curati dall’ente Parco, e la piazza Favoroso di Tre Fontane, dove andranno in scena, con ingresso gratuito, appuntamenti di musica, danza e cabaret organizzati dall’associazione MusicArtCulture di Castelvetrano e dal Libero Consorzio in collaborazione con l’UNAC (Unione Nazionale Arma Carabinieri). Il calendario prosegue il 3, 5 e 6 agosto alle Cave con tre eventi culturali di grande interesse: lo spettacolo musicale “Tu si na cosa grande” dell’orchestra Coco Gulotta e Lazzarello, un omaggio a Domenico Modugno; la performance di danza contemporanea “Il vento si solleva” del gruppo K Osmosi, ideata da Giulia Tartamella; e infine il concerto del duo Sharazade.

Il 9 agosto, alle ore 21.30 in piazza Favoroso, è in programma un altro concerto curato dall’associazione MusicArtCulture, con direzione artistica di Francesca Impallari e la partecipazione della cantante Martina Pagliarelli, insieme a numerosi altri artisti e musicisti. Gran finale con il “Summer Fest”, che si svolgerà nei giorni 17, 18 e 19 agosto. Il 17 agosto torna lo spettacolo “Semplicemente Meraviglioso”, ideato da Francesco Foggia e promosso dall’UNAC: una serata ricca di intrattenimento con musica, danza, comicità e la consegna del premio “Torre dei Saraceni”. Il 18 agosto si prosegue con “Il Mediterraneo e la storia dei Pooh”, mentre il 19 agosto la manifestazione si concluderà con “Radio Time anni ’90”, una festa dance che farà rivivere le atmosfere musicali di quegli anni indimenticabili.