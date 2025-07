Mazara del Vallo, esercitazione di soccorso in spiaggia per la Giornata Nazionale della Prevenzione del Rischio Annegamento

In occasione della Giornata Nazionale della Prevenzione del Rischio Annegamento, ieri mattina 26 luglio mattina la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo ha organizzato un’importante esercitazione di soccorso in mare presso lo stabilimento balneare “Oasi Lido” di Tonnarella.

L’iniziativa ha simulato un intervento di salvataggio per un bagnante in difficoltà, coinvolgendo in modo coordinato il battello B101 della Guardia Costiera e gli assistenti bagnanti in servizio presso lo stabilimento. L’esercitazione ha permesso di testare la prontezza operativa e la sinergia tra i diversi attori impegnati nella sicurezza balneare.

A seguire, il personale della Croce Rossa Italiana – Comitato di Mazara del Vallo ha tenuto un incontro informativo con i bagnanti, illustrando i comportamenti corretti da adottare per prevenire situazioni di pericolo in acqua. È stata inoltre effettuata una dimostrazione pratica delle principali manovre di primo soccorso da eseguire in caso di persona incosciente, con particolare attenzione alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare.

La Giornata Nazionale della Prevenzione del Rischio Annegamento è promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e gli operatori del settore balneare sull’importanza della prevenzione degli incidenti in acqua, attraverso attività educative, formative e dimostrative.