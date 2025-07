Torna il Sikano Fest: arte e cultura a Santa Ninfa

Torna anche quest’anno il Sikano Fest 2025, la rassegna estiva che intreccia cultura, musica, teatro e tradizione nei luoghi più suggestivi di Santa Ninfa. Un’edizione ricca di appuntamenti, pronta a coinvolgere il pubblico in un viaggio tra parole, suoni e sapori autentici. Il festival, aperto lo scorso 22 luglio con il Villalab Santa Ninfa con un incontro speciale con Pietro Grasso. Si prosegue mercoledì 30 luglio, sempre al Villalab, alle ore 19 con la presentazione del libro “Itaca ebbra” di Fabiana Bia Cusumano, giovane autrice siciliana che porterà al pubblico la sua voce intensa e poetica. Il teatro sarà protagonista martedì 5 agosto al Teatro Open ex operazione con l’opera “Gran Circo Taddei” di Andrea Camilleri, per la regia di Alessio Piazza. lo spettacolo inizierà alle ore 21 e promette di incantare con l’ironia e la profondità del celebre autore siciliano.

Martedì 19 agosto alle ore 21, in Piazza Libertà, spazio alla grande musica con Karima e Amedeo Ariano Trio nello spettacolo “Life time”, un raffinato viaggio tra jazz e soul. Il festival si chiude domenica 24 agosto in uno dei luoghi simbolo del territorio, il Castello di Rampinzeri, con una giornata dedicata alla narrazione e al cielo stellato. Alle ore 19, Dario Cascio porterà in scena i suoi “Cunti siciliani“, seguiti da una degustazione di vini a cura della Cantina sociale. Alle 21 apertura straordinaria del Museo Centro Esplora Ambiente e spettacolo astronomico “Narrando le stelle”, organizzato dall’associazione Lor.sa. Star-Trekking in collaborazione con la Riserva Naturale Grotta di Santa Ninfa. Il Sikano Fest si conferma così un’occasione imperdibile per vivere la cultura in tutte le sue forme, immersi nella bellezza di santa ninfa.