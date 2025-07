Corona lignea ai Quattro canti per la Patrona di Castellammare

Una riproduzione in legno della corona di Maria Santissima del Soccorso, Patrona di Castellammare del Golfo, posizionata ai “Quattro canti”, in pieno centro storico. Venerdì 1° agosto l’opera artigianale della comunità parrocchiale della chiesa Madre, che sarà posizionata il giorno prima ai “Quattro canti”, sarà illuminata e benedetta intorno alle 20.30. La corona issata ed illuminata ai “Quattro canti” avvia i 21 giorni (la “ventunina”) in cui la comunità celebra la Madonna: si tratta di una tradizione risalente a circa 70 anni fa e ripresa nel 2023 per il 225º anniversario dell’incoronazione della Madonna e del bambino. Il Vaticano, infatti, concesse due corone d’oro a Maria Santissima del Soccorso per i miracoli compiuti.

La corona è stata progettata e realizzata dall’artista Cristoforo Ancona, membro della comunità chiesa Madre e da due anni dà ufficialmente il via ai 21 giorni di celebrazioni in onore di Maria Santissima del Soccorso. Per i lavori di restauro in corso nella chiesa Madre, le celebrazioni religiose quest’anno si svolgono nella chiesa del Santissimo Crocifisso. Nei giorni clou dei festeggiamenti della Patrona, il 19 e 21 agosto, le celebrazioni si terranno in piazza Madrice, davanti la chiesa Madre in restauro, da dove partiranno le processioni in onore di Maria Santissima del Soccorso.