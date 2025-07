Per 13 comuni trapanesi arriva il Commissario per il Rendiconto 2024 non approvato

Sono 176 i Comuni siciliani commissariati dalla Regione perché non hanno ancora approvato il rendiconto di gestione per l’anno 2024. Un dato ancora alto ma comunque in calo del 25,42% rispetto allo scorso anno, quando i Comuni oggetto di questo provvedimento, con la stessa motivazione, furono 236. Per l’assessore regionale alle Autonomie locali, Andrea Messina, la riduzione rappresenta «il segnale di una crescente attenzione e responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche, pur nella consapevolezza che il percorso verso la piena regolarità richiede un impegno continuo. L’andamento è incoraggiante e riflette l’efficacia delle nostre azioni di vigilanza e l’impegno prodigato nel dialogo costante con le amministrazioni locali». In Provincia di Trapani sono 13 i comuni commissariato per il Rendiconto: a Castellammare del Golfo, Custonaci, Favignana, Gibellina, Misiliscemi, Salaparuta e Valderice è stato nominato Giovanni Cocco, a Castelvetrano e Marsala è stato nominato commissario per il Rendiconto 2024 Giovanni Petralia, a Mazara del Vallo, Paceco, San Vito e Trapani invece, Domenico Mastrolembo Ventura.