A Mazara torna l’iniziativa serale “La Cattedrale segreta”, visita al SS Salvatore

Torna a Mazara del Vallo l’iniziativa “La Cattedrale segreta”, la visita alla scoperta di alcuni luoghi inediti della Cattedrale SS. Salvatore. Sono cinque le giornate dedicate alle visite: la prima si è svolta giovedì 17 luglio; la seconda è in programma oggi, giovedì 24 luglio, poi giovedì 31 luglio, giovedì 7 agosto e giovedì 21 agosto. Per ogni giornata di visita sono cinque gli ingressi a orario per gruppi di massimo 30 persone: ore 20,30; 21,15; 22; 22,45 e 23,30. A guidare i gruppi per la visita sarà il docente Danilo Di Maria, insieme ad alcuni volontari della parrocchia e alunni del Liceo “Adria-Ballatore”. Sarà richiesto un contributo che sarà destinato al restauro di un’opera d’arte. Info e iscrizioni: tutti i giovedì mattina presso la segreteria della Cattedrale, dalle ore 10 alle 12; domenica alle ore 12; nelle giornate dedicate alle visite, già a partire dalle 19,45 presso l’atrio della Cattedrale.