Coppia marsalese in ‘trasferta’ a Partanna arrestata per spaccio di cocaina

A Partanna i Carabinieri hanno arrestato una coppia di marsalesi di 55 e 52 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’uomo e la donna sono stati fermati, per un controllo alla circolazione stradale, sulla SS 119 all’altezza dello svincolo Santa Ninfa – Partanna a bordo della loro autovettura. Il particolare stato di agitazione della coppia durante l’identificazione e il controllo dei documenti ha portato i militari dell’Arma ad eseguire un’attenta perquisizione personale e veicolare. I sospetti dei Carabinieri si sono rivelati fondati visto che all’esito della perquisizione, ben occultati all’interno dell’abitacolo, venivano rivenuti e sequestrati un panetto di cocaina da 1 Kg e due involucri con altri 120 grammi della stessa sostanza. Dopo l’arresto, all’esito dell’udienza di convalida, per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Trapani, mentre per la compagna sono scattati gli arresti domiciliari.