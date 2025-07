Truffa sui CUP anche nel trapanese, non rispondere a questi sms…

Anche in Provincia di Trapani tornano i tentativi di truffa: diverse segnalazioni all’Urp aziendale su false comunicazioni di contattare il CUP. Lo fa sapere l’Azienda sanitaria. Diversi utenti segnalano l’arrivo di sms con scritto: “La preghiamo di contattare con urgenza i nostri uffici CUP al seguente numero 899.021262 per importanti comunicazioni che la riguardano”. L’ASP di Trapani avvisa che si tratta di una truffa, in quanto il numero 899 è un prefisso che identifica numeri a tariffa speciale, utilizzati per servizi di intrattenimento, assistenza e consulenza a pagamento. Si raccomanda quindi, specie le persone anziane, di non rispondere a questi messaggi, e in ogni caso verificare i numeri sulla home page del sito aziendale asptrapani.it al link “Sportelli CUP”.