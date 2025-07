Progetto Policoro, la Diocesi di Mazara cerca un animatore

La Diocesi di Mazara del Vallo ricerca un nuovo animatore di comunità per il “Progetto Policoro”. La figura deve essere un giovane da impegnare nella promozione della cultura del lavoro, dell’imprenditorialità giovanile e dell’economia civile, che collabora con le realtà del territorio per favorire percorsi di crescita, orientamento e formazione, specialmente per i giovani. Si tratta di un progetto che mette insieme la Diocesi con l’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro, l’Ufficio di Pastorale giovanile e la Caritas diocesana. I requisiti richiesti sono: età compresa tra i 20 e i 30 anni; residenza nel territorio diocesano; esperienza ecclesiale nella Diocesi o in una associazione; sensibilità ai temi sociali, del lavoro e della dottrina sociale della Chiesa; flessibilità e disponibilità a partecipare ai corsi di formazione fuori sede; spirito di iniziativa, capacità relazionali e di lavoro in équipe. Gli interessati devono inviare il proprio curriculum vitae entro il 15 agosto, insieme a una lettera motivazionale all’indirizzo email diocesi.mazara@progettopolicoro.it, specificando nell’oggetto: “Candidatura animatore di comunità – Progetto Policoro”. I candidati ritenuti idonei verranno convocati per un colloquio conoscitivo.