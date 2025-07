Countdown per “Mezzo Festival” il 25 e 26 luglio a Mazara. Le ultime novità￼

È iniziato il countdown per “Mezzo Festival”, la rassegna musicale e culturale che si terrà il 25 e 26 luglio nella splendida cornice del Giardino dell’Emiro a Mazara del Vallo. Organizzato da Mezza APS, associazione di promozione sociale attiva sul territorio regionale, patrocinato dal Comuni di Mazara del Vallo, Castelvetrano, Partanna e Petrosino, nonché con il patrocinio oneroso del Libero Consorzio Comunale di Trapani. La macchina organizzativa è incessantemente al lavoro per regalare ai tanti spettatori partecipanti, provenienti da ogni parte della Sicilia e dal centro sud dell’Italia, una kermesse indimenticabile, un autentico viaggio tra le sonorità indie, cantautorato contemporaneo, sonorità mediterranee, rap, elettronica e folk urbano.

“Mezzo Festival” è anche un villaggio attivo dalle 18:00 fino alle 3:00 di notte, un luogo dove sostare, vivere e lasciarsi attraversare da esperienze culturali, musicali e umane. Un luogo fisico ma anche ideale ove la musica diventa linguaggio di confronto tra culture, radici e sperimentazione. È l’evento musicale clou dell’estate in Sicilia occidentale con una line-up che può contare su nomi importanti del panorama musicale italiano: Ele A, fresca di una collaborazione con Colapesce e attualmente in tour in tutta Italia ed Europa, Random, artista multiplatino con milioni di stream all’attivo, già protagonista ad Amici Speciali e Sanremo, Alessio Bondì, per cui Mezzo Festival è una delle tappe del suo nuovo tour “Runnegghié”, ma ancora Leïla Koumiya, Simona Norato, Cico Messina, Axy+DaMonks, Libero Reina, Fabrizio Mocata, Crono & Warco, Katadeo, Tugheder.

Ad aprire e chiudere le due giornate, i DJ set di Demetra Sound, Morpheine, Mario Cecè, Jo Crimaldi, Steve Ersenemic e il collettivo parmense Hard Coccole. Durante il festival, il 25 e 26 luglio, la location del Giardino dell’Emiro ospiterà anche un’area relax e food, uno spazio dedicato ai bambini e alle famiglie, con attività curate dall’associazione Vivere a Colori, e un mercatino vintage con diversi espositori curato dal collettivo palermitano “Cortile Eclettica”. Per chi desidera un’esperienza ancora più immersiva, sarà possibile partecipare (su prenotazione) ad attività olistiche e rigeneranti come sessioni di yoga, costellazioni familiari e qi gong.

“Mezzo Festival” nasce proprio a Mazara del Vallo, il cui esteso e variegato territorio, fra cielo, mare e terra, è vocato all’accoglienza, all’incontro e alla contaminazione, dove la cultura può tornare a essere strumento di costruzione collettiva per una rinascita di tutto il sud. “Mezzo Festival” è anche un evento artistico-culturale in cui la territorialità assume un ruolo centrale, creando una vera e propria relazione d’interdipendenza tra la manifestazione e la location in cui si svolge, il Giardino dell’Emiro, luogo di grande importanza paesaggistica e storica, culla di una civiltà fluviale che segna il passaggio dall’entroterra al mar Mediterraneo. È un festival che per natura punta a distinguersi dagli eventi a cui il territorio è abituato: un’esperienza nuova, coraggiosa e contemporanea, resa possibile anche grazie al sostegno di numerosi imprenditori della provincia che hanno scelto di credere in questo progetto culturale, tra cui Area Mobility, Frazzetta Carrozzeria, La Playa, Rosso Tuna, Ottica Nella Spina. Un ringraziamento speciale va alla Maison de La Musique per il supporto logistico, e a VDNews (Gruppo GEDI), media partner dell’iniziativa. Per scoprire il programma completo e acquistare i biglietti, visita www.mezzofestival.it. I biglietti saranno disponibili anche in loco, nei giorni del festival. Tickets:

https://www.ticketsms.it/collection/Mezzo-Festival-2025

https://link.dice.fm/nb067f962148