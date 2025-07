Enzo Amato porta il Sud in prima serata su Rai 2 con “Facci Ridere”

Domani, domenica 20 luglio, a partire dalle ore 21.20 su Rai 2, andrà in onda la nuova puntata del programma “Facci Ridere“, che vedrà tra i concorrenti anche il comico Enzo Amato, noto volto del Sud Italia e parte integrante del duo comico Trikke e Due. Enzo rappresenterà con il suo talento e la sua ironia la comicità meridionale in questa competizione televisiva dedicata al cabaret e alla risata.La trasmissione è stata registrata per tre intensi giorni presso gli studi Fabrizio Frizzi, un luogo emblematico per la produzione televisiva italiana che ha ospitato numerosi programmi di successo. Questa esperienza rappresenta per Enzo Amato un ulteriore passo verso la consacrazione nazionale, dopo aver già conquistato il pubblico con la sua originale comicità che unisce dialetto siciliano e italiano in una formula fresca, coinvolgente e genuina.Enzo Amato, insieme al compagno di palco Nicola Anastasi, forma il duo Trikke e Due, che negli ultimi anni ha ottenuto un grande riscontro popolare sia sui social network che dal vivo. I loro sketch virali su piattaforme come TikTok, Facebook e YouTube hanno raggiunto oltre 300 milioni di visualizzazioni solo nel 2024, facendo di loro dei veri e propri fenomeni del cabaret digitale. Ora, con la partecipazione a “Facci Ridere”, Enzo e Nicola puntano a portare la loro comicità anche sul piccolo schermo nazionale, valorizzando la cultura e l’umorismo del Sud Italia per un pubblico ancora più vasto.La comicità di Enzo Amato è improntata a un linguaggio semplice ma efficace, capace di strappare un sorriso senza scadere nella volgarità, promuovendo valori di umiltà e rispetto verso il pubblico. L’esperienza a “Facci Ridere” rappresenta dunque non solo una vetrina importante per il comico, ma anche un’occasione per mostrare come la risata possa unire e far emergere l’identità culturale del Sud in una cornice nazionale.Il pubblico di Rai 2 potrà così godere delle performance di Enzo Amato, che con la sua energia e il suo stile unico saprà intrattenere e far divertire tutti, consolidando la sua posizione nel panorama comico italiano e confermando la vitalità della nuova comicità meridionale. Un appuntamento da non perdere per chi ama il cabaret di qualità e per chi vuole scoprire nuovi talenti provenienti dal territorio.In attesa della messa in onda, il duo Trikke e Due continua con il loro tour dal vivo, che li vede protagonisti in tutta la Sicilia e in diverse regioni d’Italia, portando dal web al palco una comicità autentica e capace di coinvolgere ogni tipo di pubblico. La partecipazione a “Facci Ridere” non solo arricchisce il percorso artistico di Enzo Amato, ma testimonia anche la forza dei nuovi protagonisti della scena comica nazionale.