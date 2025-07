Marsala: le telecamere scovano diversi incivili che abbandonano rifiuti. VIDEO

I sistemi di video-sorveglianza, installati in diverse zone del territorio comunale di Marsala, acquisiscono ancora immagini di inciviltà, con danni all’ambiente, e mancato rispetto al codice stradale con grave rischio di incidenti. Il sindaco Massimo Grillo e l’assessore Donatella Ingardia affermano: “Le oltre duecento telecamere svolgono un ruolo determinante per contrastare i cattivi comportamenti. Questi, nell’ultimo biennio, si sono ridotti; ma le immagini raccolte dalla Polizia Municipale, purtroppo, mostrano ancora persone che si distinguono per scarso senso civico”. I due amministratori ricordano come l’abbandono dei rifiuti sia un reato punito con sanzioni penali fino a 10 mila euro e se si tratta di rifiuti pericolosi, la sanzione può raddoppiare. Per il reato commesso da titolari di imprese o responsabili di enti, la legge prevede l’arresto da tre mesi a un anno, con ammenda fino a 26 mila euro. Il mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti – così come previsto dai regolamenti comunali – è soggetto a sequestro.

GUARDA IL VIDEO: