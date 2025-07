A Mazara interventi contro le blatte dal 18 al 21 luglio￼

Proseguono gli interventi ambientali nel territorio di Mazara del Vallo. Dalle ore 14:30 di venerdì 18 Luglio saranno effettuati interventi di deblattizzazione all’interno di tombini e caditoie. In particolare le zone interessate sono: via Santissimo Salvatore, lungomare Mazzini, piazzale Quinci, via Molo Caito, piazza Regina, via Gian Giacomo Adria, corso Vittorio Veneto, via Madonna del Paradiso e piazza Madonna del Paradiso. Dal 19 al 21 Luglio sarà effettuata la disinfestazione con materiale adulticida in tutto il territorio

Dal 21 al al 24 luglio saranno effettuati interventi di derattizzazione in tutto il territorio.

Si tratta di ulteriori cicli di interventi ambientali che vengono effettuati per conto dell’Amministrazione comunale dall’aggiudicataria del servizio Iacono Service.