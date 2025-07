Marco e Luca Coppola da Paceco ai vertici dei Campionati di Atletica Juniores

Importante traguardo per due atleti pacecoti che sono anche gemelli, ovvero Marco e Luca Coppola, tesserati dell’Universitas Palermo, che tornano vittoriosi dai Campionati italiani individuali su Pista categorie Juniores e Promesse, disputati a Grosseto nei giorni scorsi. Marco ha conquistato il titolo di Campione italiano Juniores, vincendo la medaglia d’oro nei 1500 metri, con il tempo di 3’ 51” 57; un primo posto arrivato dopo avere sfiorato l’oro e vinto la medaglia d’argento nei 3000 metri. Luca invece, si è piazzato al secondo posto nei 1500 metri con il tempo di 3’ 52” 29, portando a casa la medaglia d’argento della categoria. Grande soddisfazione per il loro allenatore Pino Barbata. Anche la deputata trapanese Cristina Ciminnisi ha speso parole per i due atleti: “Provo un’enorme gioia nel vedere due giovani della nostra terra, Marco e Luca Coppola, scrivere una bellissima pagina di sport e di vita. È bello vedere crescere giovani così: determinati, sani, con la voglia di migliorarsi e rappresentare con successo la nostra bella provincia. Marco, Luca… continuate a correre forte. La vostra storia è un esempio positivo per tanti altri ragazzi”.