Per quattro associazioni trapanesi, in consegna veicoli con pedana per disabili

A Palermo si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna di quattro veicoli attrezzati per il trasporto sociale, acquistati dal GAL Elimos nell’ambito del progetto “Welfare di Prossimità – Mobilità Garantita (Social Taxi)”, previsto dalla Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2022. I veicoli, dotati di pedana per disabili, sono stati affidati a enti del terzo settore per l’organizzazione e la gestione di un servizio gratuito di trasporto sociale rivolto a cittadini fragili. Queste le associazioni selezionate a seguito di apposita manifestazione di interesse pubblica, che opereranno in quattro aree operative:

ANFFAS APS Marsala (area di Marsala e isola di Pantelleria)

Associazione Pro Retinopatici ed Ipovedenti OdV (area di Trapani e isole Egadi)

BEP Società Cooperativa Sociale (Calatafimi, Vita, Castellammare del Golfo)

PROF.AS.S. – Professione Assistente Sociale (Agro Ericino)

Il servizio, senza scopo di lucro e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, consentirà agli utenti di raggiungere strutture sanitarie e socio-sanitarie per visite, esami o terapie, contrastando il rischio di isolamento sociale e facilitando l’accesso ai servizi essenziali in contesti territoriali spesso penalizzati dalla carenza di collegamenti pubblici.