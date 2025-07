Inizia al Parco di Selinunte la rassegna “Mediterraneo Jazz”, tre concerti

Il Parco archeologico di Selinunte ospita anche quest’anno la rassegna “Mediterraneo Jazz”, giunta alla quinta edizione. L’iniziativa, organizzata da Curva Minore, presenta un programma che intreccia improvvisazione, jazz contemporaneo e sperimentazione sonora. Il primo appuntamento è previsto per oggi, 11 luglio, con il trio Timing Birds, composto da Silvia Bolognesi (contrabbasso), Dudù Kouatè (percussioni) e Griffin Rodriguez (elettronica). Il progetto nasce da una sessione di studio in cui strumenti tradizionali africani ed elementi elettronici si combinano in una ricerca musicale aperta. Domenica 13 luglio si esibirà il FCT Trio, formato da Francesco Cusa (batteria), Riccardo Grosso (contrabbasso) e Tonino Miano (pianoforte). Il gruppo sviluppa architetture sonore a partire da materiali improvvisati, con un approccio che privilegia la costruzione graduale delle strutture musicali.

La rassegna si conclude venerdì 18 luglio con il quintetto TRA, guidato da Giancarlo Mazzù (chitarra) e Luciano Troja (pianoforte), insieme a Maria Merlino (sax), Domenico Mazza (basso elettrico) e Federico Saccà (batteria). La formazione esplora percorsi sonori che spaziano dal jazz ad altri linguaggi contemporanei. I concerti si svolgeranno all’interno dell’area archeologica e sono previsti con inizio alle ore 21 con un costo di 10 euro Per info e prenotazioni visiere il sito web www.coopculture.it