Crisi e siccità, l’agricoltura protesta in sit-in a Castelvetrano

Gli agricoltori del territorio manifestano ancora una volta per ottenere risposte chiare in merito alla gestione delle risorse idriche e agli interventi istituzionali dopo la dura stagione di siccità che ha colpito il settore. Il comparto si ritroverà in contrada Seggio, a Castelvetrano, per un sit-in di protesta organizzato davanti alla sede del Consorzio di Bonifica AG3. La manifestazione nasce per porre al centro dell’attenzione pubblica tre temi cardine: lo stato di avanzamento dei lavori in Contrada Zangara, la programmazione dell’irrigazione per l’attuale stagione 2025 e le misure di sostegno previste dalla Regione per gli agricoltori danneggiati dalla carenza idrica.

Secondo gli organizzatori, la partecipazione in massa è fondamentale per far sentire la voce del mondo agricolo e rivendicare il diritto al lavoro e alla dignità della terra. Il sit-in vuole essere non solo una forma di protesta, ma anche un momento di confronto e coesione per riaffermare l’importanza dell’agricoltura e della tutela del territorio, in un momento storico in cui il cambiamento climatico mette a dura prova la sostenibilità delle colture locali: “L’auspicio è che questa mobilitazione porti a un’assunzione di responsabilità concreta da parte degli enti preposti e a soluzioni tempestive per evitare ulteriori danni all’economia agricola del territorio”, affermano gli agricoltori.