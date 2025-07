Calatafimi recupera l’area di Tiro a Segno, area rinnovata con parco giochi

Firmato contratto per il consolidamento dell’area di Tiro a Segno a Calatafimi Segesta. Presso il palazzo comunale è stato firmato il contratto con la ditta Messina Group srl vincitrice del bando di gara per un importo di circa € 1.100.000. L’inizio degli interventi avverrà entro fine luglio per terminare in circa 6 mesi. Sarà messa in sicurezza l’area di ingresso della città si cui grava in elevato rischio idrogeologico e inoltre abbellita con alberi, viali, illuminazione notturna a LED, allestimento di un’area a parco giochi e picnic con gazebo. L’area, una volta risistemata, permetterà il collegamento tra il parcheggio esistente e le strutture comunali del Palasegesta e del centro diurno Tiro a Segno ed è stata acquistata con i fondi del finanziamento sempre a cura del settore Lavori Pubblici. “Un’opera – afferma il sindaco – che ci darà altre soddisfazioni e che abbiamo fortemente voluto per cambiare il volto di ingresso della città ma principalmente per salvaguardare tutte le strutture a ridosso di questo territorio in forte dissesto idrogeologico.Il finanziamento è stato richiesto è ottenuto da questa amministrazione inizialmente dal PNNR ma poi transitati con i fondi del Ministero degli Interni”.

A curare il contratto la segretaria comunale dottoressa S. Sala insieme al responsabile dei Lavori Pubblici, l’ingegnere Bonaiuto. Presente l’Amministrazione comunale con il sindaco Francesco Gruppuso, il vice sindaco Fascella, l’assessore al ramo Ferrisi e il responsabile della ditta esecutrice Michele Messina rappresentante legale Messina group srl di Nicosia oltre all’Ingegnere Santo Battaglia direttore tecnico dei lavori.